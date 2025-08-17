Rüşvet iddiasının ardından... AKP'den Mücahit Birinci için kesin ihraç istemi

AKP İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den "siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği" iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verdi.
İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin aktardığına göre, Mücahit Birinci, oy birliğiyle alınan kararla AKP İstanbul İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu’na kesin ihraç talebiyle sevk edildi.
Birinci’nin parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı belirtildi. Birinci, önümüzdeki günlerde İl Disiplin Kurulu’nda savunmasını yapacak.
Savunma sürecinin tamamlanmasının ardından nihai kararı AKP Genel Merkezi verecek.