Rusya’dan HTŞ’ye açık kapı

Yayınlanma: 18.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.12.2024 - 04:00

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Esad yönetiminin devrilmesiyle Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ve Ankara-Moskova ilişkilerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burarov, “Suriye’deki durumun dramatik gelişimini yakından takip ediyoruz. Analiz edilecek halen çok şey var. Şam’daki iktidarın kurumsallaşmasını beklemek yerinde olacaktır” dedi.

İsrail’in Suriye’deki işgaline değinen Rus başkonsolos, “Dost Suriye halkının kendilerini içinde bulunduğu son derece zor askeri, politik koşullarda uluslararası toplumun tüm üyelerinin özellikle de komşu ülkelerin sorumlu tutum sergileyerek Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye yaratabilecek bir hata yapmamaya davet ediyoruz” dedi.

Türkiye, İran ve Rusya’nın garantörlüğündeki Astana sürecinin başarıya ulaşmadığını anımsatan Buravov, Ankara ve Moskova hattında “çıkarların birbiriyle çarpışmamasını sağlamaya yönelik bir takım çalışmalar yapılıyor. Sonuçları önümüzdeki dönemde görülecektir” diye konuştu.

ŞAM İLE TEMAS SÜRÜYOR

Cihatçı Heyet Tahrir Şam’ın “terör örgütleri listesi”nden çıkarılmasına açık kapı bırakan Buravov, “bunun için bazı prosedürler olduğunu, bundan sonraki eylemlerin ve söylemlerin de değerlendirileceğini” söyledi. Halihazırda parlamentoda konunun görüşüldüğünü aktardı. Suriye’deki Rus askeri üslerinin akıbeti hakkında Buravov, “Şam’daki yeni yönetim ile temaslar sürüyor. Görüşmelerin seyrine göre kararlar alınacak” dedi.