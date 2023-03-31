Saadet, DEVA ve Gelecek arasında ittifak içi ittifak formülü görüşülüyor: Hedef sandık güvenliği

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

Millet İttifakı vekil listelerini hazırlamak için çalışmalarını sürdürürken; Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi arasında da “ittifak içi ittifak” görüşmeleri de devam ediyor. “Kararın hafta sonuna dek verilebileceği” söylenirken, Saadet Partisi’nin bu öneriyi “hem daha çok milletvekilini Meclis’e sokmak hem de sandık güvenliğini sağlamak için getirdiği” belirtiliyor.

HDP’nin seçime Yeşil Sol Parti adıyla girme kararı nedeniyle parti olarak sandık görevlisi veremeyeceğini söyleyen Saadet Partili kaynaklar, “Saadet Partisi son seçime girdiği için 180 bin civarında sandığa görevli verme hakkı oluyor. Bizim bu önerimizde seçim güvenliği ve sandığa görevli verme konularındaki düşüncemizin büyük bir etkisi var” değerlendirmesini yapıyor.

Görüşmeleri hassasiyetle yürüttüklerini de söyleyen kaynaklar, “Bir mesafe katedildi ama son nokta konulmadı. Bir nokta konulmadan da acele etmek, bir değerlendirme yapmak istemiyoruz. Çıkacak sonuç yine hepimizin uzlaşısı olacak” diyor.

Saadet Partisi’nin önerisiyle üç parti de ortak liste halinde Saadet Partisi logosu altında seçime girmiş oluyor. Bu şekilde, AKP’ye küsen seçmenin “daha tanıdık bir logoya” yönelebileceği belirtiliyor.

‘ÖNEMLİ OLAN SİSTEM’

DEVA ve Gelecek Partileri ise ilk defa girecekleri seçime logolarıyla katılarak oy oranlarını görmek istiyor. Partilerin kurmayları, “6 parti nasıl Meclis’te temsil edilir, seçime girip parlamento çoğunluğunu sağlar, bunu düşünüyoruz. Her partinin temsil edilmesi çok önemli. Ancak en önemlisi parlamentoda güçlendirilmiş parlamenter sistem değişikliğini yapmayı sağlayacak anayasal çoğunluğu elde etmek” değerlendirmesini yapıyor.