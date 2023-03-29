ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

29 Mart 2023 Çarşamba, 15:35

Türkiye'nin en kritik seçimlerden birine doğru ilerlediği süreçte yüz bin imzayı toplayarak Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Cumhuriyet TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.