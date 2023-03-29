ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

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Türkiye'nin en kritik seçimlerden birine doğru ilerlediği süreçte yüz bin imzayı toplayarak Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Cumhuriyet TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2023 Çarşamba, 15:35

Türkiye'nin en kritik seçimlerden birine doğru ilerlediği süreçte yüz bin imzayı toplayarak Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Cumhuriyet TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Ata İttifakı Sinan oğan Canlı yayın

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