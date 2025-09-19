Saadet'li sandık müşahitlerinin öldürülmesi davada tutuklu sanık kalmadı!

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Malatya’nın Pütürge ilçesinde, Saadet Partisi müşahitleri Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş’ın sandık başında öldürülmesine ilişkin dava, Anayasa Mahkemesi’nin tanıkların huzurda dinlenmesine ilişkin kararının ardından yeniden Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Dava kapsamında tutuklu sanık bulunmazken, yeni duruşma bugün yapıldı.

Duruşmada söz alan Saadet Partisi avukatı Ahmet Yazıcı, tanıkların dinlendiğini ve artık araştırılacak bir husus kalmadığını belirterek, mevcut deliller kapsamında sanıkların ivedilikle tutuklanmasını ve en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddederken, savcının mütalaa hazırlaması için davayı 23 Ocak 2026 tarihine erteledi.

"HİÇBİR TUTUKLU BULUNMAMASI ADALETİ ZEDELİYOR"

Duruşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi avukatı Ahmet Yazıcı, cinayet davasının 7 yıldır sonuçlanmadığına dikkat çekerek,

“Usulsüz oy kullanımına karşı çıktıkları için hunharca katledilen Saadet Partisi sandık müşahidi kuzenler Hasan ve İlyas Aktaş için adalet istiyoruz. Ancak hiçbir sanığın tutuklu bulunmaması, adalet duygusunu zedelemektedir. Geç gelen adalet, adalet değildir” dedi.

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yerel seçimleri günü Malatya’nın Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi’nde yaşanan olayda, yaşlı bir çiftin oy kabinine birlikte girmek istemesine itiraz eden Saadet Partili müşahitler Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş, yaşanan tartışmanın ardından silahla vurularak öldürülmüştü. Olay sonrası dönemin AK Parti Pütürge Belediye Başkan adayı ve halen başkanlık görevini sürdüren Mikail Sülük’ün babası Hacı Sülük, kardeşi Ö.S. ve yeğenleri H.Ö.S., A.S. ve M.S. hakkında dava açılmıştı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi, Hacı Sülük ile Ö.S. ve A.S.’yi 2’şer kez müebbet hapis ile bir kişiyi yaralamaktan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Sanıklardan M. S. ise halen firari durumda. Anayasa Mahkemesi, adil yargılanma hakkı kapsamında tanıkların mahkeme huzurunda dinlenmesi gerektiği yönündeki kararının ardından yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmişti.

Diğer yandan sanık avukatlarının itirazı üzerine Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi, Temmuz 2025’te 3 sanığın tutukluluk halini kaldırdı. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.