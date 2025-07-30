Saadet Partisi’nden Erdoğan’ın damadına destek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, 'Next Sosyal' ismi ile yeni bir 'yerli sosyal medya' uygulaması kurduğunu açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Bayraktar'a destek geldi.

ARIKAN DA KATILDI

X hesabından Next Sosyal'e katıldığını duyuran Arıkan, şunları yazdı:

"İletişim güvenliğinin hayati bir önem taşıdığı günümüzde yerli ve milli Next Sosyal’i geliştiren Sayın Selçuk Bayraktar'ı kutluyorum.

Özellikle sosyal medya aracılığıyla yayılan ve gençlerimizin ahlâki değerlerini aşındıran her türlü içerik ve paylaşımların, bu sosyal ağın yaygınlaşmasıyla biteceğine inanıyorum.

Dijital iletişim; çağımızın bir gerçeğidir ve mutlaka yerli markalar aracılığıyla yapılmalıdır. Bu atılan adımın giderek daha da güçlenmesini ve her alanda öncü olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Next Sosyal dünyasına adım atmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hayırlı olsun."