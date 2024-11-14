Saadet Partili Arıkan Cumhuriyet’e konuştu

Yayınlanma: 14.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 07:19

Saadet Partisi 24 Kasım’da 9’uncu olağan kongresini gerçekleştirecek. Partinin yüksek istişare kurulunun belirlediği genel başkan adayı ve partinin genel başkanvekili Mahmut Arıkan, kongre öncesi gazetemizi ziyaret etti. Arıkan burada partisine ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’de yönetim zaafiyeti olduğuna dikkat çeken Arıkan, “Türkiye yönetilmiyor. Akşam bir gündemle yatıyorsunuz, sabah başka gündemle kalkıyorsunuz. Yenidoğan çetesi gibi günlerce konuşulması gereken bir gündem kapandı. Ekonomi, eğitim sıkıntıları konuşulmuyor. Biz bunları konuşacağız” dedi.

50+1 sistemini “garabet” olarak nitelendiren Arıkan, ittifaklara ilişkin, “Saadet Partisi kadro açısından Türkiye’nin en zengin partilerinden biri ancak mevcut durduğumuz yerdeki gibi siyasete devam edecek olursak oyumuz değişmiyor. İttifak yapmak zorundasınız ama prensipleri muhafaza ederek. Saadet Partisi, AK Parti yeşil ışık yaktığında kabul edebilirdi ama ilkeli duruşumuzu bozmadık. Medyadaki, gazetenizdeki sıkıntıları da biliyorum. İlkelerinizden taviz verdiğinizde çok daha kolay yapılabilir bu iş ama dik durarak bu ilkeleri muhafaza ediyorsunuz” diye konuştu.

‘İYİ Kİ MASAYI KURMUŞUZ’

Altılı masanın en popüler partilerinden birinin Saadet Partisi olduğunu söyleyen Arıkan, “CHP’de siyaset yapan arkadaşlarımızla birbirimize karşı önyargılarımız vardı. Sonra oturduğumuzda ‘iyi ki bu masayı kurmuşuz’ dedik. Biz bunu yerelde hala yürütebiliyoruz. Bu enerjiyi Türkiye’ye yayma gayretimiz olacak. Temel Bey (Karamollaoğlu) o algıları yıkan, ‘Ben İslamcı değilim. Müslümanım’ çıkışıyla yeni bir yelpaze açtı. Biz de Temel Bey’in başlattığını devam ettirme noktasındayız” dedi.

Arıkan son olarak şunları söyledi: “AK Parti’nin 22 yıllık iktidarını kendi başarısı kadar muhalefetin başarısızlığına da bağlamalıyız. AK Parti için bir şey diyemem ama Erdoğan dönemi Türkiye’de bitti. Erdoğan’ın ‘İsrail’in bütünlüğünü sağlamak’ ile ilgili sözleri var, Yahudi üstün cesaret madalyası var, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanıyım’ diye açıklamaları var. O gün ne diyorsa, bugün aynısını yapıyor. AK Parti adaletin üstünde tepiniyor. Doğru mesajlar verilirse seçmenin karar değiştireceğine inanıyorum.”