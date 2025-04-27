Saadet Partili Arıkan: 'Dindarlar yolsuzluk yapmaz' algısı Türkiye'de yıkıldı

Yayınlanma: 27.04.2025 - 14:14

Güncelleme: 27.04.2025 - 14:14

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kocaeli'de partisinin Medya Buluşması etkinliğinde konuştu.

23 Nisan'da İstanbul merkezli olarak meydana gelen depremi hatırlatan Arıkan, "Nüfusumuzun yüzde 98'i deprem tehlikesi ile karşı karşıya ve iki yıl önce Kahramanmaraş'ta da bir deprem yaşadık. Biz Kurtuluş savaşında 37 bin şehit verdik fakat depremde 2 katı vatandaşımızı kaybettik. Depremden sonra ders alındı sandık, çok fazla açıklama yapıldı fakat görüyoruz ki ders alınmamış. Yakın zamanda deprem bölgesindeydik ve gördük ki daha evlerin 3'te1'i teslim edilmiş üstüne ucube bir yasa çıkarttılar imar barış yasası ve bununla süreç daha da kötü hal aldı.

'KANAL İSTANBUL' TEPKİSİ

Arıkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Rahmetli Ecevit geçmişte 1 yıla mahsus özel iletişim vergisi getirdi bu uzatıla uzatta bugüne getirildi. 2004 yılında kalıcı hale getirdik ve sonrasında özel iletişim vergisini kendi mü harcayacak noktaya geldiler. 26 yıllık birikim kendi hatalarıyla buharlaştırdı. Bizler olabildiğince veriye dayanıyoruz 2025 yılında 500 milyar lira fakat faize ayrılan para 2 trilyon insana verilen değeri burada görüyoruz. En kalabalık şehir İstanbul. İktidar her gelmeden İstanbul'u bırakacağını söylüyor fakat geldikten sonra İstanbul daha da doluyor. Bir İstanbul Anadolu'ya yetebilir ama bir Anadolu İstanbul'a yetmez. Depremde yapılacak bir önlem yok üstüne Kanal İstanbul gibi akıla zarar bir proje konuşuluyor."

"DİNDARLAR YOLSUZLUK YAPMAZ ALGISI YIKILDI"

Gazze'de yaşananlara da değinen Arıkan, şunları söyledi:

"Gazze’deki insanlar hicret etsinler, işler düzelince oraya dönerler diyenler var. Gazze düşerse insanlık ölür. Mesele Gazze, Araplar meselesi değil. Trump gelmeden önce kapalı kapılar ardında konuşulanlar, Trump gelince kameralar önünde canlı yayında konuşulmaya başlandı. Gazze düşerse Kıbrıs, Türkiye’nin de içinde olduğu bu topraklarda Büyük İsrail devletini kurmak istiyorlar. Bugün Gazze’de yapılmayan tek bir şey kaldı: bölgeye askeri bir güç göndermek. Son 23 yılda yapılan ülkemizde en büyük kötülük, 'dindarlar yolsuzluk yapmaz' algısı Türkiye’de yıkılmış oldu."



