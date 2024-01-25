Saadet Parti'li Fatih Aydın'dan yerel seçim açıklamaları: "İşbirliği söz konusu değil"

Yayınlanma: 25.01.2024 - 09:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 09:00

Saadet Partisi'nin yerel seçimlere ilişkin kendi adaylarıyla yola devam etme kararı aldığını anımsatan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, partisinin 2024 yerel seçimlerinde büyük bir çıkış yapmayı hedeflediğini söyledi. Aydın, Saadet Partisi'nin Meclis'te birlikte grup kurduğu Gelecek Partisi ile ortak aday çalışması yaptığını ve şimdiye dek 100 bölge için anlaşma sağlandığını belirtti.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN YAPTIĞI GİBİ PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Aydın, "Bu seçimlerde 14 Mayıs'ta olduğu gibi bir ittifaktan söz edemeyiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerde her bir bölgenin dinamikleri ve sosyolojisi farklı olduğu için o bölgenin ihtiyacını karşılayabilecek hangi formül varsa onu gözetiriz. Gerçekten ihtiyaç olan her yerde dirsek temaslarında bulunuruz. Yerelde teşkilatlarımız diğer partiler ile görüşmeler yapıyor. Genel merkezlerin tüm Türkiye'yi masaya yatırıp il ve ilçeler konusunda anlaşma yapması söz konusu değil. Cumhur İttifakı'ndaki partilerin oturup pazarlık çerçevesinde il ve ilçeleri paylaştığı gibi bir süreç işletimimiz yok."

"AKP'NİN İSTANBUL VE ANKARA'YI ALMASI MÜMKÜN DEĞİL"

28 Ocak Pazar günü İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayını açıklayacaklarını belirten Aydın, 3 şubat itibarıyla da tüm adayların açıklanacağını aktardı.

Büyükşehirlerde aday çıkarma kararı veren muhalefet partilerinin "oy bölme" yönünden eleştirildiğini ancak AKP'nin İstanbul ve Ankara'yı kazanmasının mümkün olmadığını söyleyen Aydın, "AKP iktidarı 2017 referandumundan beri toplumu ayrıştırarak bundan kazanım elde ediyorlar. Adalet ve liyakatten tarafız. AKP iktidarının oluşturmak istediği bu atmosfere 'hayır' dediğimiz için Millet İttifakı'nda yer aldık. Türkiye'nin bütün renklerinin bir araya geldiği bir zemin oluşturduk. Yerel seçimlerin dinamikleri çok daha farklıdır. Yerelde hizmeti esas alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AKP TABANI BİZİ TANIR"

Saadet Partisi'nin AKP tabanından oy alabileceğini ve esas olarak AKP oylarını böleceğini ifade eden Aydın, "Burası baba ocağıdır, AKP buradan koparak yeni bir parti kurmuştur. O taban zaten Saadet Partisi'nin tabanıdır. Ciddi bir çalışma ile o tabanda ikna oluşturabilirsek, o tabanın en rahat geleceği yer Saadet Partisi'dir. Tercihlerimizin altında ilkesel esaslar vardır, AKP tabanı bizim ne olduğumuzu bilir. Bizim önümüzdeki en büyük engel 'kazanamaz' inancıdır. Bizim şimdiye dek kimseyi aldatmadığımızı ve hiçbir zaman aldanmadığımızı onlar biliyorlar" dedi.

"AKP İLE İŞBİRLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Aydın, AKP ile herhangi bir bölgede işbirliğine kapıların kapalı olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

"İlkesel olarak durduğumuz yer muhalefet bloğudur. Ülkemizi yerelde ve merkezde yoran AKP iktidarıdır. Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Bu iktidar tükendi ve Türkiye'yi tüketiyor. AKP'li bir arkadaşımız isterse elbette gelip Saadet Partisi'nde siyaset yapabilir ancak hem merkezde hem yerelde AKP ile ya da Cumhur İttifakı ile işbirliği söz konusu değil."