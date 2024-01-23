AKP’li belediyeler yerel seçimler öncesinde arsaları elden çıkarıyor: Satmaya doymadılar

Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 04:00

Yerel seçime sayılı günler kala AKP’li belediyeler art arda belediyenin kaynaklarını satmak için Resmi Gazete’de ilan yayımlamaya başladı. Son bir ay içinde arsa satışları dikkat çeken bir boyuta ulaştı. AKP’nin İstanbul ilçe belediyeleri başta olmak üzere birçok ilde de arsa satışı ilanı yayımlandı.

Kâğıthane Belediyesi, Hamidiye Mahallesi’nde 7127 ada 13 parseldeki arsayı satmak için 13 Ocak’ta ilana çıktı. Söz konusu arsanın tahmini satış fiyatı 72 milyon 952 bin TL olarak belirlendi. Tuzla Belediyesi ise iki ayrı taşınmazın satılması için aynı tarihte bir ilan yayımladı. Aydınlı Mahallesi 8449 ada 7 parsel için yayımlanan ilanda 10 milyon 369 bin TL tahmini bedel belirtilirken Postane Mahallesi’nde yer alan arsa için ise 85 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Pendik Belediyesi de aynı tarihte 9185 parsel 11 adadaki arsayı satışa çıkardı. Bu arsanın bedeli ise 21 milyon 795 bin TL.

REKOR SATIŞ

Cumhur İttifakı yönetimindeki birçok ilde de ocak ayında birçok arsa satışı için ilan verildi. Söz konusu ilanlar şu şekilde:

Ordu Büyükşehir Belediyesi: Altınordu’da bir arsayı 6 milyon 780 bin TL’ye satışa çıkardı.

Samsun Tekkeköy Belediyesi: Belediye üç taşınmaz için 4 Ocak’ta bir ilan yayımladı. 1295 ada 2 parsel için 12 milyon 226 bin TL, yine aynı bölgede bulunan 1302 ada iki parsel için 21 milyon 320 bin TL, Çinik Mahallesi’nde bulunan 2328 ada 2 parsel için ise 24 milyon 831 bin TL muhabben bedel belirlendi.

Isparta Belediyesi: 10 taşınmazın satışı için ihaleye çıktı. Arsaların fiyatı 1 milyon 300 bin TL’den başlayıp 14 milyon 500 bin TL arasında değişiyor.

Kocaeli Gebze Belediyesi: Balçık Mahallesi’nde bulunan 588 ada üç parsel için satışa çıkıldı. Bu arsa için 1 milyon 80 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Üç taşınmazların satışı için Resmi Gazete’de bir ilan yayımlandı. Arsaların bedelleri ise 12 milyon 800, 14 milyon 100 ve 16 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.

Afyonkarahisar Belediyesi: Üç taşınmazın satışı için bir ilan yayımladı. Battalgazi’de 3576 ada üç parsel için 102 milyon 227 bin TL, 5343 ada bir parsel için 64 milyon 29 bin TL, 3520 ada 18 parsel için ise 63 milyon 26 bin TL talep edildi.

Kayseri Talas Belediyesi: Üç taşınmazın satışı için ilana çıkıldı. 1112 ada altı parseldeki ticaret arsası için 28 milyon, 1112 ada 7 parsel ticaret arsası için 25 milyon, 1112 ada sekiz parsel için ise 25 milyon TL tahmini bedel belirlendi.

Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi: İstasyon Mahallesi’nde bulunan 15 ada 93 parseldeki ticaret alanı arsasını satışa çıkardı. Bu arsanın muhammen bedeli ise 36 milyon TL.