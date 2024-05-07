Saadet Partisi 30 Haziran’da kongreye gidiyor: Karamollaoğlu bırakacağını söylemişti

Yayınlanma: 07.05.2024 - 21:55

Güncelleme: 07.05.2024 - 21:55

14 Mayıs seçimleri sonrası siyasi partilerin kongrelerinde genel başkanlık değişimleri yaşanmaya devam ediyor. Seçim sonrası ilk kongreyi düzenleyen CHP’den Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel genel başkan seçilmişti. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen İYİ Parti kongresinde ise Meral Akşener’den sonra Müsavat Dervişoğlu genel başkan olmuştu.

Gazeteci Kemal Kurdaş, X, (Twitter) hesabında Saadet Partisi’nin kongreye gideceği tarihi duyurdu. Kurda, “Genel Başkan Temel Karamollaoğlu açıkladı.. Saadet Partisi Kongre tarihi belli oldu.. Saadet KONGRESİ 30 Haziranda..” mesajını paylaştı.