Saadet Partisi adayı Birol Aydın'dan proje tanıtım toplantısı: Pembe metrobüs vaadi...

Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:29

Güncelleme: 22.02.2024 - 17:29

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği Medya Buluşması ve Proje Tanıtım Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tanıtım öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u 5 yıl boyunca nasıl yönettiği sorusuna, "Ekrem İmamoğlu’nun çabasını, gayretini görmemek mümkün değil ancak hala ulaşım ve trafik sorunu çözüme ulaşmadı" yanıtını verdi.

Daha sonra ilçe adaylarının da katıldığı tanıtım toplantısında konuşan Aydın, vaatlerini açıkladı.

Konuşmasına siyasi parti ve adayların seçmeni etkilemek için çeşitli yollar aradığını ancak bunların sadece yapılmış olmak için yapıldığını söylereyek başlayan Aydın, İstanbul'un asıl sorunun deprem ya da trafik değil; geçim olduğunu ifade etti. Aydın, İstanbul’u düşmüş olduğu durumdan kurtaracak tek seçeneğin Milli Görüş Belediyeciliği olduğunu belirtti.

NÜFUSU AZALTACAĞIZ

Çalışma yapacakları projeleri planladıklarını belirten Aydın, “Biz Tuzla İstasyon Mahallesi’ndeki koku sorunundan da Kadıköy’deki kafe ve barların ilerleyen saatlerde verdiği rahatsızlıktan da haberdarız. Biz çukurlu yamalı yolları da biliyoruz, çöp konteynerlarının yetersiz olduğunu da biliyoruz.

Oy kaygısıyla ya da başka saiklerle asla yalan söylemeyecek, hakikatin köşelerini tırpanlamayacağız. İstanbul’un trafik sorunu yönetilir kılmak mümkündür. Ancak İstanbul’un nüfusu azalmadığı sürece bu sorunların kesin olarak çözülmesi mümkün değildir.

Biz İstanubul’un nüfusunu azaltacak tedbirleri alacağız. Özellikle İstanbul’da bağlantısı olmayan, uzaktan çalışmaya uygun vatandaşlarımızın memleketlerinde ya da başka yerde yaşamasını teşvik edeceğiz. KİPTAŞ’ın Anadolu ve Trakya’da üreteceği nitelikli konutlarla bu projelere dahil olmak isteyen vatandaşlarımızın İstanbul’daki konutlarını takas etme imkanını tanıyacağız" dedi.

PEMBE METROBÜS VAADİ

İstanbul büyüklüğünde bir şehirde asgari olması gereken taksi sayısına ulaşmayı hedefllediklerini belirten Aydın, "İstanbul’a 35 bin yeni taksi kazandıracağız. Pembe metrobüs ile kadınların, engellilerin ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla ulaşımını sağlayacağız, metrobüslerde daha konforlu ulaşımını temin edeceğiz. Engelli vatandaşlarımıza iş arama süreçlerinde destek olacağız. Ayrıca engelli vatandaşlarımızı istihdam eden işverenlere yönelik teşvik programları uygulayacağız. Binlerce engelli vatandaşımızı istihdama kazandıracağız” dedi.