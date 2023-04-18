Saadet Partisi binasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri, Saadet Partisi Genel Merkez binasına asıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 23:31
Saadet Partisi binasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı
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Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi'nin Genel Merkez binasına ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı. Parti binasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

6 Mart'ta Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklamasını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yapmıştı.


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