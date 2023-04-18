Saadet Partisi binasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri, Saadet Partisi Genel Merkez binasına asıldı.
Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi'nin Genel Merkez binasına ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı. Parti binasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
6 Mart'ta Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklamasını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yapmıştı.
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