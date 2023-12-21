Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı
İsrail ordusuna 'domates sattığı' iddia edilen Saadet Partisi Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı.
Saadet Partisi Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı.
"GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE..."
Partiden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Görülen lüzum üzerine Erdemli İlçe Başkanımız Nurbaki Şahin ilçe Başkanlığı görevinden alınmıştır."
NE OLMUŞTU?
Şahin’in İsrail ordusuna domates sattığı iddia edilmişti. Gazeteci Metin Cihan, askerlerin domates taşıdığı görüntüleri, “Peki domatesleri gönderen kim? İhracatçı şirketin sahibi, Saadet Partisi Mersin Erdemli İlçe Başkanı ve milletvekili adayı çıktı” demişti.
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