Saadet Partisi'nden yerel seçim açıklaması

Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 03:06

Yerel seçimlere ilişkin konuşan Saadet Partisi yetkilisi, “Gelecek Partisi ile ortaklığımız da yerel düzeyde olacak. Büyükşehirlerde de ilçelerde de ortak aday çıkarabiliriz. Adaylar içerisinde kazanabilme ihtimali yüksek olan hangi taraftan olursa olsun o kişi desteklenecek” ifadelerini kullandı.

Yetkili, CHP’den işbirliği tekliflerine açık olduklarını belirtti.