Saadet Partisi'nden yerel seçim açıklaması

İYİ Parti’deki istifalar gündemdeki yerini korurken Millet İttifakı’nı oluşturan diğer parti bileşenlerinin işbirliği mesajları devam ediyor.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00
Saadet Partisi'nden yerel seçim açıklaması
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Yerel seçimlere ilişkin konuşan Saadet Partisi yetkilisi, “Gelecek Partisi ile ortaklığımız da yerel düzeyde olacak. Büyükşehirlerde de ilçelerde de ortak aday çıkarabiliriz. Adaylar içerisinde kazanabilme ihtimali yüksek olan hangi taraftan olursa olsun o kişi desteklenecek” ifadelerini kullandı.

Yetkili, CHP’den işbirliği tekliflerine açık olduklarını belirtti.


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