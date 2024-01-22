Saadet Partisi, İstanbul adayını pazar günü açıklayacak
Saadet Partisi, yerel seçimlerde göstereceği İBB adayını pazar günü düzenleyeceği tanıtım toplantısı ile duyuracak.
Yerel seçime az bir zaman kala; siyasi partilerin adayları da netleşmeye devam ediyor.
Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nı 28 Ocak Pazar günü saat 12.00’de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun liderliğindeki toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı resmi olarak açıklanacak.
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