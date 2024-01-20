Saadet'in Isparta adayı Aydın Apaydın oldu

Yayınlanma: 20.01.2024 - 21:40

Güncelleme: 20.01.2024 - 21:40

Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Isparta Belediye Başkan Adayının Aydın Apaydın olduğunu duyurdu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Aydın Apaydın, Isparta'ya hayırlı olsun! Isparta Belediye Başkan Adayımız Aydın Apaydın'a ve teşkilatımıza başarılar dileriz" denildi.

Aydın Apaydın, Isparta'ya hayırlı olsun!



Isparta Belediye Başkan Adayımız Aydın Apaydın'a ve teşkilatımıza başarılar dileriz. pic.twitter.com/2VVmQEj9Qm — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) January 20, 2024

KİMDİR?

1977 yılında Isparta'da doğan Aydın Apaydın, 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuş ve ardından 2017 yılında Peyzaj Mimarlığı alanında yüksek lisansını, 2023 yılında ise Mimarlık Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamladı.

2017-2019 yılları arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak görev alan Apaydın, 2020-2022 yılları arasında ise Karabük Üniversitesi ve Chicago Illinois Üniversitesi'nde online misafir öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

Apaydın'ın, Kızıldağ Milli Parkı Düzenleme Projesi ve Elsazı Karavan Kamping projesi gibi 150'nin üzerinde farklı mimari projesi bulunuyor.

İyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilen Apaydın, evli ve üç çocuk babası.