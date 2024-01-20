Saadet’te ‘İstanbul’ ve ‘Ankara’ mesaisi: Kulislerde konuşulan ismin açıklanacağı tarih belli oldu
Geçtiğimiz gün 48 seçim bölgesinde adaylarını açıklayan Saadet’te, İstanbul ve Ankara için son düzlüğe girildi. Önümüzdeki hafta sonu aday tanıtım toplantısı düzenleyecek partinin İBB adaylığı için ise kulislerde üç isim ön plana çıktı.
Genel seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sıralarından giren Saadet Partisi'nin, 31 Mart'ta için İstanbul ve Ankara'dan aday çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi.
İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
TGRT Haber'den Mutluhan Yıldız'ın Saadet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İstanbul adayı 28 Ocak Pazar günü açıklanacak. Partide İBB için ise üç isim ön plana çıkarken Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'nın isminin önde olduğu belirtildi.
ÖMER FARUK YAZICI'NIN İSMİ ÖNDE
İstanbul teşkilatının da desteklediği, Yazıcı'nın, İBB adayı olarak gösterilmesi planlanıyor. Teşkilatın desteğini arkasına alan Yazıcı'nın, aday gösterilme ihtimali diğer adaylara göre daha yüksek.
Öne çıkan diğer isimlere bakıldığında ise Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve düşük bir ihtimal de olsa 1998-2004 yılları arasında İBB Başkanlığı yapmış olan Ali Müfit Gürtuna'nın ismi parti koridorlarında dillendiriliyor.
Saadet'in Ankara adayının da önümüzdeki günlerde açıklamasının beklendiği ifade edildi.
48 SEÇİM BÖLGESİNDE ADAY AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde 48 seçim bölgesinin belediye başkan adaylarını açıklayan parti, Elazığ’da Abdullah Akın, Uşak’ta Ramazan Yavuz Acar ve Zonguldak’ta Cem Dereli'yi aday gösterdi.
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