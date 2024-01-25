Saadet Partisi İstanbul Belediye Başkan adayı Birol Aydın kimdir? Birol Aydın nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 25.01.2024 - 20:55

Güncelleme: 25.01.2024 - 20:55

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen SP'de İstanbul Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre SP İstanbul Belediyesi Başkan Adayı Birol Aydın oldu. Peki, SP İstanbul Belediye Başkan adayı Birol Aydın kimdir? Birol Aydın nereli, kaç yaşında?

BİROL AYDIN KİMDİR?

Birol Aydın, 1969 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Gebze'de tamamladı. Tunus Zeytune Üniversitesi Yüksek İslam Uygarlığı Fakültesinde lisans eğitimi aldı. Gençliğinde sivil toplum kuruluşlarında etkin biçimde çalışmalara katıldı. Milli Gençlik Vakfı'da ve Anadolu Gençlik Derneği’ne pek çok kademede görev yaptı. 2007'den 2014'e kadar Uluslararası Gençlik Forumu'nda (IYFO) Genel Merkez Yöneticiliği yaptı. 2007'den beri de Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde (ESAM) yönetim kurulu üyesidir. Birol aydın evlidir ve 3 çocuk babasıdır. Ayrıca Arapça bilmektedir.