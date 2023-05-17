Saadet Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Saadet Partisi ne kadar oy aldı? Saadet Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı?
14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem milletvekili seçimlerinde yeterli seçmenin oyunu almayı başaran partiler TBMM’ye milletvekili göndermeye hak kazandı. Millet İttifakı'nın içinde yer alan ve seçimler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili listelerinden giren Saadet Partisi'nin ne kadar oy aldığı, ne kadar milletvekili çıkardığı, hangi illerden milletvekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Saadet Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Saadet Partisi ne kadar oy aldı? Saadet Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı?
14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı araştırılıyor. 28. Dönem milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Saadet Partisi'nin ne kadar milletvekili çıkardığı ve ne kadar oy aldığı belirlendi. Peki, Saadet Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Saadet Partisi ne kadar oy aldı? Saadet Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı? İşte ayrıntılar...
SAADET PARTİSİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin sonuçların henüz yayımlanmamasıyla birlikte Millet İttifakı'nın içinde yer alan ve seçimler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili listelerinden giren Temel Karamollaoğlu'nun önderliğindeki Saadet Partisi'nin hangi ilde ne kadar milletvekili çıkardı belli oldu. Saadet Partisi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonucunda meclise 9 milletvekili göndermeye hak kazandı.
SAADET PARTİSİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ KİMLER 2023?
Şerafettin Kılıç - Antalya
Mehmet Atmaca - Bursa
Mahmut Arıkan - Kayseri
Hasan Bitmez - Kocaeli
Mehmet Karaman - Samsun
Mesut Doğan - Ankara
Birol Aydın - İstanbul
Mustafa Kaya - İstanbul
Bülent Kaya - İstanbul
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