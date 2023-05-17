2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Saadet Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Saadet Partisi ne kadar oy aldı? Saadet Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı?

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem milletvekili seçimlerinde yeterli seçmenin oyunu almayı başaran partiler TBMM’ye milletvekili göndermeye hak kazandı. Millet İttifakı'nın içinde yer alan ve seçimler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili listelerinden giren Saadet Partisi'nin ne kadar oy aldığı, ne kadar milletvekili çıkardığı, hangi illerden milletvekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Saadet Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Saadet Partisi ne kadar oy aldı? Saadet Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:22
Saadet Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Saadet Partisi ne kadar oy aldı? Saadet Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı?
Abone Ol google-news

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı araştırılıyor. 28. Dönem milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Saadet Partisi'nin ne kadar milletvekili çıkardığı ve ne kadar oy aldığı belirlendi. Peki, Saadet Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Saadet Partisi ne kadar oy aldı? Saadet Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı? İşte ayrıntılar...

SAADET PARTİSİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin sonuçların henüz yayımlanmamasıyla birlikte Millet İttifakı'nın içinde yer alan ve seçimler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili listelerinden giren Temel Karamollaoğlu'nun önderliğindeki Saadet Partisi'nin hangi ilde ne kadar milletvekili çıkardı belli oldu. Saadet Partisi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonucunda meclise 9 milletvekili göndermeye hak kazandı.

SAADET PARTİSİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ KİMLER 2023?

Şerafettin Kılıç - Antalya

Mehmet Atmaca - Bursa

Mahmut Arıkan - Kayseri

Hasan Bitmez - Kocaeli

Mehmet Karaman - Samsun

Mesut Doğan - Ankara

Birol Aydın - İstanbul

Mustafa Kaya - İstanbul

Bülent Kaya - İstanbul 


saadet SAADET partisi temel karamollaoğlu millet ittifakı Milletvekili milletvekili seçim sonuçları milletvekili seçimleri CHP Milletvekilleri

İlgili Haberler

DEVA Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde DEVA Partisi ne kadar oy aldı? DEVA Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı?

DEVA Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde DEVA Partisi ne kadar oy aldı? DEVA Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı?
HÜDA PAR kaç milletvekili çıkardı? HÜDA PAR ne kadar oy aldı? HÜDA PAR milletvekilleri kimler 2023? Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi mi?

HÜDA PAR kaç milletvekili çıkardı? HÜDA PAR ne kadar oy aldı? HÜDA PAR milletvekilleri kimler 2023? Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi mi?
TİP kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde TİP ne kadar oy aldı? TİP hangi illerde milletvekili çıkardı? Barış Atay ve Erkan Baş milletvekili seçildi mi?

TİP kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde TİP ne kadar oy aldı? TİP hangi illerde milletvekili çıkardı? Barış Atay ve Erkan Baş milletvekili seçildi mi?

En Çok Okunan Haberler