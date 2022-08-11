Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos’ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bugün bir araya geldi.
Karamollaoğlu; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos’ta yapılacağı zirve öncesinde dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı, çarşamba günü ise Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etmişti.
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