Saadet Partisi’nden Cumhur İttifakı’na yeşil ışık mı? Mahmut Arıkan’dan dikkat çeken açıklamalar!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Lider Haber TV’de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Ben herkesle ittifak yaparım. Futbol takımı tutar gibi ‘bununla olur, bununla olmaz’ demem” ifadelerini kullanan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İlke, prensip ortada. Önce ahlak ve maneviyat, üretime dair kalkınma, şahsiyetli bir dış politika... Bunun alt başlıklarını konuşacağız. Nasıl 74'te konuştuk, nasıl ki 77'de konuştuk, 97'de konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli hükümetlerini ortaya koyduk. Konuşmamız lazım. Yine konuşuruz. Bu kesinlikle olur, bu kesinlikle olmaz demiyoruz" diye konuştu.

“KENDİSİ BİZİM CAMİADA YETİŞMİŞ BİR İNSAN”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini de açıklayan Arıkan, görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

Arıkan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti, uzun bir görüşme yaptık. Türkiye’deki gelişmeleri ve ağırlıklı olarak Gazze merkezli konuları ele aldık. Kendisi bizim camiada yetişmiş bir insan. Dostlarımızı sordu, selam gönderdi” dedi.

Siyasi parti liderleriyle temaslarını sürdürdüğünü ifade eden Arıkan, “Özgür Özel, Devlet Bahçeli, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın tamamıyla görüştüm” bilgisini paylaştı.