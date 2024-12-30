Saadet Partisi'nde istifa: Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP'ye döndü
CHP’den Saadet Partisi’ne geçen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, son gelişmelerin ardından artık CHP’nin desteğine ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle istifa ederek, partisine döndü.
Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçtiğini söyledi.
Kasap, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubu'nun düşmesini engellemek için Saadet Partisi'ne geçtiğini belirtti.
Kasap, o süreçte diğer partilerin Saadet Partisi Grubu'nun ayakta kalması için katkı sağlamadığını, CHP'nin ise destek vererek muhalefeti taşıdığını ve muhalefetin sesi olmaya çalıştığını dile getirdi.
"BABA OCAĞINA DÖNÜYORUZ"
Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortaklaşa hareket etmesi kararından sonra Saadet Partisi Grubu'nun ayakta durabilecek hale geldiğine işaret eden Kasap, "Biz de misyonumuzu ve görevimizi yerine getirdik. Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz" ifadelerini kullandı.
Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek tekrar CHP'ye geçtiğine ilişkin dilekçeyi, TBMM Başkanlığına verdiğini bildirerek, "Önümüzdeki hafta yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı'nda partime geçtiğim lanse edilecek. Genel Başkanımız, teşekkür mahiyetinde bir konuşma yapacak" dedi.
SAADET'İN SANDALYE SAYISI 20'YE DÜŞTÜ
Bu arada Kasap'ın istifasıyla Saadet Partisi'nin Meclisteki sandalye sayısı 20'ye düşerken, CHP'nin sandalye sayısı 130'a yükseldi.
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