Saadet Partisi'ne geçecekler mi? DEVA Partisi milletvekili Ertuğrul Kaya'dan açıklama

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile birlikte "Saadet Partisi'ne katılmak için TBMM Başkanlığına başvuruda bulundukları" yönündeki haberlere ilişkin, "DEVA Partisi olarak, Saadet Partisi'nin grup fonksiyonunun ortadan kalkmamasını son derece önemsiyoruz. Geçiş sürecinde bu fonksiyonu devam ettirmesi açısından da bir katkı vermeye olumlu bakıyoruz ama henüz bir resmi işlem gerçekleştirmedik" dedi.

Saadet Partisi'ne geçecekler mi? DEVA Partisi milletvekili Ertuğrul Kaya'dan açıklama
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AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 18:11

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, bir gazetecinin, DEVA Partisi Mersin Milletvekili Ekmen ile Saadet Partisi'ne geçmek için TBMM Başkanlığına başvuruda bulunduklarına dair haberleri anımsatması üzerine, "Geçtiğimiz gün 3 parti lideri bir araya geldiler. Bu toplantıda 3 partinin TBMM'de ortak bir grup içerisinde milletvekillerinin faaliyetlerini sürdürmesi konusunda aralarında son derece verimli görüşmeler gerçekleşti. Ana perspektifte 3 lider mutabık kaldı. Şimdi bu sürecin teknik kısımlarının ilerletilmesi ve görüşmelerin nihayetlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Kısa süre içerisinde de bunların nihayetleneceği konusunda bir düşüncemiz var" değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin siyasi tarihi açısından bunun önemli bir adım olduğunu dile getiren Kaya, "Türkiye, iki kutuplu bir siyaset içine şu an sıkıştırılmış durumda. Türkiye'nin yeni bir nefes almaya, yeni bir yola ihtiyacı var" görüşlerini savundu.

"ORTADAN KALKMAMASINI SON DERECE ÖNEMSİYORUZ"

Kendisi ve Ekmen'in Saadet Partisi'ne geçişiyle ilgili resmi süreçlerin tamamlandığına yönelik haberleri düzeltmek istediğini belirten Kaya, "3 partinin Meclis'te ortak grup kurma noktasındaki çalışmaları kıymetli ama bu, bir süreç alacak. Bu süreç devam ederken, DEVA Partisi olarak, Saadet Partisi'nin grup fonksiyonunun ortadan kalkmamasını son derece önemsiyoruz. Geçiş sürecinde bu fonksiyonu devam ettirmesi açısından da bir katkı vermeye olumlu bakıyoruz ama henüz bir resmi işlem gerçekleştirmedik" diye konuştu.


Etiketler: #SAADET partisi #Deva Partisi #Ertuğrul Kaya

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