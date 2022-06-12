Saadet Partisi'nden 'Hüngür Hüngür Show' videosu

12 Haziran 2022 Pazar, 04:58

Son dönemde siyasetin yeniden mizaha konu edilmesine gönderme yapılan videoda asıl şakanın; iktidarın ekonomiyle ile ilgili açıklamaları olduğu gösterildi.

Saadet Partisi, iktidar yetkililerinin söyledikleri karşısında vatandaşın yaşadıklarını "Güldür güldür izlerken hüngür hüngür yaşıyoruz" diyerek özetledi.

Saadet Partisi’nin paylaştığı videoda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekonomiye dair açıklamaları, kahkaha efektleriyle birlikte verildi.