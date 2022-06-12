Saadet Partisi'nden 'Hüngür Hüngür Show' videosu
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da siyasi parti liderlerini konu edinen skecin oynanmasının ardından Saadet Partisi "Hüngür Hüngür Show" isimli videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Son dönemde siyasetin yeniden mizaha konu edilmesine gönderme yapılan videoda asıl şakanın; iktidarın ekonomiyle ile ilgili açıklamaları olduğu gösterildi.
Saadet Partisi, iktidar yetkililerinin söyledikleri karşısında vatandaşın yaşadıklarını "Güldür güldür izlerken hüngür hüngür yaşıyoruz" diyerek özetledi.
Saadet Partisi’nin paylaştığı videoda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekonomiye dair açıklamaları, kahkaha efektleriyle birlikte verildi.
İzlerken güldür güldür, yaşarken #HüngürHüngür! ?? pic.twitter.com/LgngRLJA76— Saadet Partisi #İnsancaYaşam (@SaadetPartisi) June 11, 2022
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