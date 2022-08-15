Saadet Partisi'nden seçilen Beşiri Belediye Başkanı, AKP’ye katıldı

2019'da yapılan yerel seçimlerde Saadet Partisi listesinden aday olarak Beşiri Belediye Başkanı seçilen Sait Karabulut, AKP saflarına katıldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:04
Saadet Partisi'nden seçilen Beşiri Belediye Başkanı, AKP’ye katıldı
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AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı bugün AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı.

Toplantının ardından Erdoğan, partisine katılan Batman’ın Beşiri ilçesi Belediye Başkanı Sait Karabulut’a rozet taktı.

AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve 23. Dönem Batman Milletvekili Afif Demirkıran da Karabulut’un AKP’ye geçmesine ilişkin “Batman’ımızın güzel ilçesi Beşiri Belediye Başkanı değerli dostum Sait Karabulut evine geri döndü. Cumhurbaşkanımızın AK Parti rozetini taktığı Sait Başkan’a hoşgeldin diyor, Hakka ve halka hizmet yolunda başarılar diliyorum” paylaşımında bulundu.

Karabulut, 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nden belediye başkanı seçilmişti.


Beşiri SAADET partisi Recep Tayyip Erdoğan

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