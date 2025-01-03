Saadet Partisi'nden videolu paylaşım: 'TÜİK gözlüğü'
Saadet Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile TÜİK'in açıkladığı verilere eleştiride bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) paylaştığı enflasyon verileri ile tepkilerin odağı olmaya devam ediyor.
Saadet Partisi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Aralık ayında yıllık enflasyonu yüzde 44,38 olarak açıklayan TÜİK'i tiye aldı.
"TÜİK Gözlüğü; Hayallerde yaşamayı seçenlerin tercihi" başlıklı paylaşım şu şekilde:
TÜİK Gözlüğü; Hayallerde yaşamayı seçenlerin tercihi. pic.twitter.com/r4zovZjVef— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) January 3, 2025
Etiketler: #SAADET partisi #tüik #türkiye istatistik kurumu
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