Saadet Partisi'nden videolu paylaşım: 'TÜİK gözlüğü'

Saadet Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile TÜİK'in açıkladığı verilere eleştiride bulundu.

Saadet Partisi'nden videolu paylaşım: 'TÜİK gözlüğü'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 22:51

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) paylaştığı enflasyon verileri ile tepkilerin odağı olmaya devam ediyor.

Saadet Partisi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Aralık ayında yıllık enflasyonu yüzde 44,38 olarak açıklayan TÜİK'i tiye aldı.

"TÜİK Gözlüğü; Hayallerde yaşamayı seçenlerin tercihi" başlıklı paylaşım şu şekilde:



Etiketler: #SAADET partisi #tüik #türkiye istatistik kurumu

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