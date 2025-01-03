TÜİK'in enflasyonuna mumlu eylem: 'Yalancıların mumlarını emekçilerin gücüyle söndüreceğiz'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 12:02

Güncelleme: 03.01.2025 - 12:02

TÜİK aralık ayı enflasyonunu 1.03, yıllık enflasyonu ise 44,38 olarak açıkladı. Enflasyon rakamlarına tepki gösteren Birleşik Kamu İş Konfederasyonu TÜİK'in önünde toplandı. Burada bir açıklama yapan konfederasyonun genel başkanı Hüseyin Kara, TÜİK'in, enflasyonu gerçekte olduğundan daha düşük göstermeyi sürdürdüğünü dile getirdi. "Yalancıların mumlarını emekçilerin gücüyle söndüreceğiz" tepkisini gösteren konfederasyon üyeleri yaktıkları mumları TÜİK önüne bıraktı. "Devletin memuru yoksul olamaz", "Zam, zulüm, işkence işte AKP" sloganları attı.

"YOKSULLUK SINIRI 46 BİN 837 LİRA"

TÜİK önünde konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Kara, "Gerçekte üç haneli oranlarda seyreden enflasyon, memurları, ücretli çalışanları, emeklileri, yoksulları ezip geçmektedir. Konfederasyonumuzun araştırmasına göre son altı aylık enflasyon yüzde 50.6 artarken son bir yıllık dönemde ise yüzde 100.2 arttı. Aralıkta gıda fiyatları yüzde 6,2 arttı. Açlık sınırı 16 bin 483 liraya, yoksulluk sınırı da 46 bin 837 liraya yükselmiştir" dedi.

"BİNLERCE LİRA ZARAR"

İktidarın, memura hak ettiği zammı yapmamak için TÜİK rakamlarına bir kez daha sarıldığını söyleyen Kara, "Siyasi İktidar, TÜİK aracılığıyla kamu emekçilerinin haklarını gasp ettiği gibi, her ay daha da zorlaşan hayat şartlarında, enflasyon farklarını aylık olarak maaşlara yansıtmayarak kamu emekçilerini binlerce lira zarara uğratmaya devam etmektedir" diye konuştu.

"KİRA, MAAŞI BİTİRİYOR"

Emeklerinin yok sayılamayacağını ifade eden Kara, "Maaşlar market kasasında eriyor, ev kirası memurun maaşını bitiriyor. Enflasyon farkı zam değildir. Memurun alım gücünü koruyacak ve yükseltecek zam maaşlara uygulanmak zorundadır. Kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaş zammı, yandaş konfederasyon ile yapılan mutabakat ve TÜİK’in şaibeli enflasyon rakamları uyarınca değil, emekçilerin içinde bulunduğu derin yoksullaşma ve alım gücü kaybı dikkate alınarak yapılmak zorundadır. İnsanca yaşayacağımız maaş zammını alana kadar mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.