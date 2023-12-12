Saadetli Bitmez'in bayıldığı sırada AKP sıralarından insanlık dışı sözler: 'Allah'ın gazabı böyle olur!'

Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:16

Güncelleme: 12.12.2023 - 17:08

TBMM kürsüsünde 2024 yılı bütçesi üzerinde konuşma yapan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasını bitirdikten sonra fenalık geçirerek bayıldı ve yere düştü. Bitmez hastanede tedavi altına alındı.

O sırada AKP sıralarından gelen ve Meclis tutanaklarına geçen sözleri duyanlar ise kulaklarına inanamadı. Bitmez, AKP'nin İsrail'le ilgili politikaları eleştirdiği konuşmasını, “Vicdan azabından kurtulsanız, tarihin azabından kurtulamazsınız” diye bitirdi. Tutanağa göre Bitmez konuşma sırasında, “Yazıklar olsun sana” diye bağırdı. Buna karşılık AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise “Siz öyle olacaksınız" diye yanıt verdi.

Bitmez, konuşmasını bitirdikten sonra bayılıp yere düştü. Bitmez düşerken başını da beton zemine vurdu. Tutanağa göre ise AKP sıralarından bu sırada, “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağıranlar oldu.

İşte ilgili Meclis tutanağı:

DURUMU KRİTİK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin "Süratle Meclis'ten buraya nakli sağlandı. Hem Sağlık Bakanı'mızdan aldığım bilgi hem hastane yetkilileri ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler ve göstermeye de devam ediyorlar. Kalp masajı yapıldı, ayrıca bugünün teknolojisiyle yapılması gereken bütün muameleler gerçekleştirildi. Şu anda yoğun bakıma alındı, burada bakımı belli bir süre devam edecek" açıklaması yaptı.

Karamollaoğlu, doktorlardan aldığı bilgiye göre Bitmez'in kalbindeki damarların tam olarak fonksiyonunu yerine getiremediğini aktararak, "Doktorlar 'Kalp kılcal damarlarla besleniyor' dediler. İnşallah bu yapılan müdahalelerle şimdi kan deveranı sağlandı, sağlığına kavuşacak diye ümit ediyoruz" dedi.

Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur de sosyal medya hesabından Hasan Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, “Kocaeli Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Hasan Bitmez Bey’in durumu ciddiyetini koruyor. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tıbbi müdahale devam ediyor” ifadelerini kullandı.