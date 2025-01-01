Saadet'ten 'Gassal' dizisine gönderme: Ay sonu dükkanın kirasını kim ödeyecek?
'Gassal' isimli diziye Saadet Partisi'nden ekonomi eleştirisiyle bir gönderme yapıldı.
TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan ve "Ölünce beni kim yıkayacak" afişleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Gassal dizisi siyasetin de gündemine girdi.
Saadet Partisi'nin gençlik kolları Genç Saadet, sosyal medya hesaplarından ekonomik kriz mesajı yayınladı.
Gassal dizisinin "Ölünce beni kim yıkayacak" sloganına atıf yapan mesajda, “Ay sonu dükkanın kirasını kim ödeyecek? Bakkal, tüm Türkiye’de vizyonda!" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #SAADET partisi #gassal
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