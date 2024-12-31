TRT dizisi gündeme getirdi: 'Gassal'ların maaşı ortaya çıktı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:46

Güncelleme: 31.12.2024 - 11:47

TRT’nin dikkat çeken dizisi “Gassal” öne çıktıktan sonra, gassalların mesleki zorlukları ve maaşları hakkında sosyal medyada patlayan tartışmalar, kamuoyunda şiddetli tepkilere yol açtı.

Günün en çok tartışılan konularından biri haline gelen bu mesele, iktidarı zor durumda bırakırken, AKP'ye yakın sosyal medya hesaplarının devreye girerek çabaları artırmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ahmet Kural’ın başrolünü üstlendiği ve Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu “Gassal” dizisi, TRT’nin dijital platformu Tabii'de yayınlanmaya başlamasıyla izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Ancak dizinin yankıları, gassalların maaşları ve meslek koşullarına dair çığ gibi büyüyen sosyal medya paylaşımlarına dönüştü. Kamuoyunda oluşan bu tepki dalgası, hükümeti eleştiren yorumları da beraberinde getirdi.

MAAŞ ADALETSİZLİĞİ GÜNDEMDE

Dizide, cenaze yıkama işlemini gerçekleştiren gassalların hayatı konu alınırken, bu mesleğin psikolojik ve fiziksel yükünü tartışan sosyal medya kullanıcıları, gassalların maaşlarının düşük olmasına tepkilerini dile getirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre gassallar, özellikle büyük şehirlerde aldıkları maaşların yaşam maliyetini karşılamakta zorlandığını belirtiyor.

Paylaşılan verilere göre, meslek deneyimine göre maaşlar şu şekilde:

Başlangıç Seviyesi: 30 bin TL

3+ Yıl Deneyim: 42 bin TL

6+ Yıl Deneyim: 45 bin TL

25+ Yıl Deneyim: 47 bin TL

Ancak, cenaze yıkama gibi manevi ve fiziksel yükü ağır bir mesleği icra eden gassallar, bu maaşların şartlarını karşılamaktan uzak olduğunu ifade ediyor.

TRT VE İKTİDAR SESSİZ

Dizinin yol açtığı bu tartışmalar, hükümeti ve TRT’yi hedef alan eleştirilerle birleşerek genç sosyal medya kullanıcılarının gündeminde ilk sıralara yerleşti.

"Bu kadar zor bir meslek yapanların maaşları nasıl bu kadar düşük olabilir?" gibi sorular kamuoyunda yayılırken, sosyal adalet vurgusu yapan paylaşımlar dikkat çekti. TRT ve hükümet kanadından gelen sessizlik ise tartışmalara tuz biber ekti.

Maaş düzenlemesi bekleyen gassalların durumu, dizi sayesinde gün yüzüne çıkmış oldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de çeşitli noktalarda yer alan “Ölünce beni kim yıkayacak?” yazılı reklam panoları, yurttaşların dikkatini çekmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

"Ölünce beni kim yıkayacak?" şeklindeki afişlerde ne bir kurum adı ne de herhangi bir bilgi bulunması, görenlerde şaşkınlık yaratmış ve tepkilere neden olmuştu.

Daha sonra söz konusu afişlerin TRT dizisi Gassal’ın reklamı olduğu anlaşılmıştı.