Kübra Par'dan 'Gassal' göndermeli 'Narin Güran davası kararı' tepkisi

Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:40

Güncelleme: 31.12.2024 - 10:21

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesi ile ilgili görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken; Narin’in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar sadece 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

CEZAYA İTİRAZ EDİLECEK

Bahtiyar’ın aldığı ceza tepkileri de beraberinde getirirken Diyarbakır Barosu ve Bakan Göktaş cezaya itiraz edileceğini duyurmuştu.

KÜBRA PAR’DAN TEPKİ: 'BİR YIL SONRA ARAMIZDA'

Bir tepki de gazeteci Kübra Par’dan geldi.

Kübra Par, TV100 ekranlarında Nevzat Bahtiyar’a verilen cezayı son günlerde çok konuşulan Gassal dizisinde yer alan bir replikle tepki gösterdi.

Par, "'Ölünce beni kim gömecek?' diyorsanız Nevzat Bahtiyar bir yıl sonra aramızda. Nevzat Bahtiyar bütün ölüleri gömer" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de çeşitli noktalarda yer alan “Ölünce beni kim yıkayacak?” yazılı reklam panoları, yurttaşların dikkatini çekmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu. "Ölünce beni kim yıkayacak?" şeklindeki afişlerde ne bir kurum adı ne de herhangi bir bilgi bulunması, görenlerde şaşkınlık yaratmış ve tepkilere neden olmuştu.

Daha sonra söz konusu afişlerin TRT dizisi Gassal’ın reklamı olduğu anlaşılmıştı.