Reklam afişleriyle eleştirilmişti: Gassal'a 'Damat'tan tam destek!
Ahmet Kural'ın başrolünü üstlendiği 'Gassal' dizisi reklam afişleriyle ve konusuyla çok konuşulmuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, diziyi izlediğini ve çok beğendiğini ifade etti.
TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan, Sümeyye Karaarslan’ın senaryosunu kaleme aldığı “Gassal” dizisi büyük ilgi görüyor.
Ahmet Kural ve Sibel Aytan’ın başrollerini paylaştığı dizi, hem reklam afişleriyle hem de konusu itibarıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı.
ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Diziyi izlediğini belirten Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Gassal tüm sezonu bir solukta izledim. Dram, komedi ve hayatın kendisi... Tek kelime ile efsane. Senaryo muhteşem. Oyunculuk muazzam. Elbette müzikler de... Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum."
#Gassal tüm sezonu bir solukta izledim.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 28, 2024
Dram, komedi ve hayatın kendisi...
Tek kelime ile efsane.??
Senaryo muhteşem. Oyunculuk muazzam. Elbette müzikler de..
Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum.@Trt @Tabiiresmi ???? pic.twitter.com/mxu1HYlsRA
GASSAL DİZİSİNİN KONUSU
Genç bir adam olan Baki, kimsesiz insanların cenazelerini yıkayarak hayatını sürdürmektedir. Bu durum, Baki’yi kendi hayatını sorgulamaya iter. Onlar gibi yalnız ve kimsesiz ölmemek için yaşamını değiştirmeye karar veren Baki, sosyalleşmeyi ve toplumun bir parçası olmayı öğrenir. Ancak bu süreçte geçmişindeki travmalarla yüzleşir ve yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusu olduğunu fark eder.
BAŞROL: AHMET KURAL
Oyuncu Ahmet Kural şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uygulaması sebebiyle medyada sıkça gündem olmuştu.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural'a yeniden aynı ceza verilmişti.
Mahkeme, sanık Ahmet Kural'ı "Basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmış ancak cezalar ertelenmişti.
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