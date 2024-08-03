Saadet'ten Meclis'e çağrı: 'Hamas’ın yeni lideri Halid Meşal'i davet edin'

Yayınlanma: 03.08.2024 - 18:37

Güncelleme: 03.08.2024 - 18:37

Saadet Partisi teşkilatları Hamas’ın eski lideri İsmail Heniyye’nin, ölümünden önce “Gazze için alanlara çıkın” isteği üzerine tüm Türkiye’de alanlara çıktı.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı bu kapsamda Ulus Atatürk Heykeli'nde toplandı. Burada bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamayı Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Adnan Simit gerçekleştirdi.

İsrail'in bölgemiz için en büyük tehdit olduğunu ve her devlet için en büyük beka sorunu olduğunu ifade eden Simit, "İsrail’in hedefi sadece Filistin değil, tüm Müslüman coğrafyadır” dedi.

"KÖTÜLÜĞÜN İYİLİĞE GALİBİYETİ GÖRÜLMEMİŞTİR"

Dökülen kanın zaferle sonuçlanmayacağını söyleyen Simit, "Zalimin mazluma, batılın hakka, zulmün merhamete, kötülüğün iyiliğe galebe çaldığı görülmemiştir ve görülmeyecektir" diye konuştu.

"MEŞAL'İ TBMM'YE DAVET EDİN"

Simit son olarak şunları söyledi:

“Gazze ve İsrail hapishanelerindeki mahkûmlar için destek mitingleri isteyen Heniyye’nin şehadetinin ardından çağrımızı yineliyor ve Hamas’ın yeni lideri Halid Meşal’in Millet Meclisimize davet edilmesini talep ediyoruz.”