Saadet Partisi'nin olağanüstü kongresi ertelendi

Saadet Partisi'nin 30 Haziran Pazar günü yapılması planlanan olağanüstü kongresi ertelendi. Parti yazılı bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 17:22
Saadet Partisi'nin olağanüstü kongresi ertelendi
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Saadet Partisi'nin 3. Olağanüstü Kongresi ertelendi. Kongrenin 30 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapılması planlanıyordu.

PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Partiden yapılan yazılı açıklamada olağanüstü kongrenin, olağan kongre tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

Temel Karamollaoğlu imzasıyla paylaşılan söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KAMUOYUNA DUYURULUR

Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür."

KASIM AYINDA YAPILACAK

Cumhuriyet'in ulaştığı Saadet Partili kaynaklar, olağan kongrenin kasım ayında gerçekleşeceğini bildirdi.

Kaynaklar, "Olağan kongremiz kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek olup tarih ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır" mesajını paylaştı.


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