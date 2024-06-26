Saadet Partisi'nin olağanüstü kongresi ertelendi
Saadet Partisi'nin 30 Haziran Pazar günü yapılması planlanan olağanüstü kongresi ertelendi. Parti yazılı bir açıklama yaptı.
Saadet Partisi'nin 3. Olağanüstü Kongresi ertelendi. Kongrenin 30 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapılması planlanıyordu.
PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ
Partiden yapılan yazılı açıklamada olağanüstü kongrenin, olağan kongre tarihinde yapılması kararlaştırıldı.
Temel Karamollaoğlu imzasıyla paylaşılan söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"KAMUOYUNA DUYURULUR
Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür."
Kamuoyuna Duyurulur pic.twitter.com/vbpD4NZpKD— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) June 26, 2024
KASIM AYINDA YAPILACAK
Cumhuriyet'in ulaştığı Saadet Partili kaynaklar, olağan kongrenin kasım ayında gerçekleşeceğini bildirdi.
Kaynaklar, "Olağan kongremiz kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek olup tarih ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır" mesajını paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemaatten daire başkanlığına...
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- 'Bu iftira iyi oldu'
- 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- Can Kıraç hayatını kaybetti
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- 'Normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor'
- HSK üyesine ‘büyü’ yaptırmış
- 'İstanbul kesmiyor, Cumhurbaşkanı olmak istiyor'