Saat ve tarih vererek duyurdu: Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl Başkanı istifa etti
Mustafa Sarıgül'ün başında bulunduğu Türkiye Değişim Partisi'nde bir istifa şoku yaşandı. Partinin İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu.
Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu Türkiye Değişim Partisi'nde istifa depremi yaşandı. Partinin İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat, görevinden istifa etti.
İstifa kararını Twitter hesabından kısa bir açıklama ile duyuran Yusuf Polat, kararının gerekçesini ise daha sonra yapacağı basın açıklaması ile duyuracağını bildirdi.
Pola, paylaşımında "Tarih 26 Mayıs 2022. Saat 16:30. Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Gerekçeleriyle Basın açıklamamı daha sonra ayrıca yapacağım. Saygılarımla.. Yusuf Polat" ifadelerini kullandı.
Polat'ın paylaşımı şöyle:
YUSUF POLAT KİMDİR?
Yusuf Polat, 1973 yılında Tokat’ta doğdu. Eğitim öğretimini İstanbul’da tamamlayan Yusuf Polat, lisans eğitimini Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümünde mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Denetimi Bölümünde ise Yüksek Lisans eğitimi alan Polat, 2014 - 2019 yılları arasında İstanbul Çekmeköy Belediye Meclis Üyeliği görevini üstlendi.
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