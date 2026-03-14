Saatini ve yerini duyurdu: Özgür Özel'den yurttaşlara videolu çağrı

14.03.2026 09:34:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda saat 14'te düzenlenecek miting için yurttaşlara davet çağrısı yaptı.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talepli "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri sürüyor.

Bugün (14 Mart Cumartesi) 98'incisi düzenlenecek mitingin adresi Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı oldu.

Saat 14:00'te düzenlenecek miting öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrı yaptı.

"MİLLETİN İKTİDARI GELİYOR"

Özel, "Millet sizi siyasetten emekli edecek. Ne yaparsanız yapın, sandıktan da milletin vicdanından da kaçamayacaksınız. Milletin iktidarı geliyor!" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in paylaşımı

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da dün akşam X hesabı aracılığı ile yurttaşlara, "Yarın Uşak’ta bir aradayız. Başarmak zorundayız, milletin kazanmasını sağlamak zorundayız" ifadeleri ile seslenmişti.

