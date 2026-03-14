İmamoğlu'ndan Uşak mitingine davet

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından başlatılan, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

Mitinglerin 98'incisi, yarın saat 14.00'te Uşak'ta gerçekleştirilecek.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya X hesabından paylaşım yaparak, Uşaklıları mitinge davet etti.

Yaptığı mitinge çağrı paylaşımında, daha önce katıldığı bir mitingte yaptığı konuşmanın yer aldığı bir video kesiti ile paylaşım yapan İmamoğlu, Uşaklılara şu sözlerle seslendi:

"Yarın Uşak’ta bir aradayız.

Başarmak zorundayız, milletin kazanmasını sağlamak zorundayız.”