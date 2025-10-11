Saatler kaldı: CHP bir ilki gerçekleştiriyor

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerin 61’incisi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Miting öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan paylaşım geldi.

"GURBETÇİLERLE OMUZ OMUZA"

CHP Genel Başkanı Özel, "61’inci eylemde Brüksel’deyiz! Gurbetçilerle omuz omuza, Türkiye için demokrasiyi, adaleti savunacağız. Umudu da, geleceği de birlikte kuracağız. Çünkü bu memleket bizim. Bu hasret bizim" ifadelerini kullandı.

61’inci eylemde Brüksel’deyiz!



Gurbetçilerle omuz omuza, Türkiye için demokrasiyi, adaleti savunacağız.



Umudu da, geleceği de birlikte kuracağız.



Çünkü bu memleket bizim. Bu hasret bizim.



🗓️ 12 Ekim Pazar

⏰ 14.00 (TSİ 15.00)

📍 Place Jean Rey, 1040 Brussels pic.twitter.com/CQQgQmOKZo — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 11, 2025

İmamoğlu ise, "Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızı Türkiye’deki adalet ve hürriyet mücadelesi için ses vermeye davet ediyorum" dedi.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızı Türkiye’deki adalet ve hürriyet mücadelesi için ses vermeye davet ediyorum.



12 Ekim Pazar 14.00 Brüksel pic.twitter.com/QUR4fjRC4o — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) October 11, 2025

İKİNCİSİ ALMANYA'DA

CHP’nin Brüksel mitingi, 12 Ekim Pazar, yerel saatle 14.00’te Place Jean Rey’de yapılacak. CHP'de ikinci yurt dışı mitinginin ise Aralık ayında Almanya'da yapılması bekleniyor.