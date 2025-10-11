Saatler kaldı: CHP bir ilki gerçekleştiriyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.10.2025 22:46:00
“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerin 61’incisi ilk kez yurt dışında, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek. CHP'de ikinci yurt dışı mitinginin Aralık ayında Almanya'da yapılması bekleniyor.

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerin 61’incisi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Miting öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan paylaşım geldi.

"GURBETÇİLERLE OMUZ OMUZA"

CHP Genel Başkanı Özel, "61’inci eylemde Brüksel’deyiz! Gurbetçilerle omuz omuza, Türkiye için demokrasiyi, adaleti savunacağız. Umudu da, geleceği de birlikte kuracağız. Çünkü bu memleket bizim. Bu hasret bizim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise, "Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızı Türkiye’deki adalet ve hürriyet mücadelesi için ses vermeye davet ediyorum" dedi.

İKİNCİSİ ALMANYA'DA

CHP’nin Brüksel mitingi, 12 Ekim Pazar, yerel saatle 14.00’te Place Jean Rey’de yapılacak. CHP'de ikinci yurt dışı mitinginin ise Aralık ayında Almanya'da yapılması bekleniyor.

