Sabah gazetesi 'yeni asgari ücret'i duyurdu
İktidara yakın Sabah gazetesinin "Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?" başlıklı haberinde asgari ücrete yüzde 22 civarında zam yapılacağı öne sürüldü.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırının 3 bin 49, yoksulluk sınırının ise 9 bin 931 lira olduğunu açıklarken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, aralık ayında başlaması beklenen asgari ücret belirleme görüşmeleri ile ilgili, “45 yıldır asgari ücret belirleniyor, bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" demişti.
İktidara yakın Turkuvaz Medya Grubu'nun bünyesindeki Sabah gazetesi ise 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağına dair dikkat çekici bir haber yayımladı.
Sabah'ın "Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam hesabı" başlıklı haberinde, şöyle denildi:
"Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.
Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz."
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