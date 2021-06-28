Açlık sınırı asgari ücretin üzerinde

28 Haziran 2021 Pazartesi, 14:17

TÜRK-İŞ, açlık sınırının 2 bin 865 TL'ye, yoksulluk sınırının 9 bin 332 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Türk-İş'in yaptığı "Haziran 2021 Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 865 TL oldu. Araştırmada, yoksulluk sınırının ise 9 bin 332 TL olduğu belirtildi. Türkiye'de asgarı ücret ise 2 bin 825 TL idi.

Öte yandan, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 473,37 TL oldu. Bununla bilrikte, mayıs ayında açlık sınırı 2 bin 830 yoksulluk sınırı ise 9 bin 218 TL olarak açıklanmıştı.

TÜRK-İŞ'in araştırmasında gıda ürünlerinde yaşanan değişime dair ise şunlara değinildi:

- Sütte beklenen fiyat artışı 'şimdilik' gerçekleşmedi.

- Kutuda satılan beyaz peynirde gramaj 700 grama kadar düştü.

- Kurban Bayramı öncesi kuşbaşı etin kilogram fiyatı 3 ve kıyma kilogram fiyatı 2 lira artış gösterdi.

- Yumurta fiyatı yükseldi.

- Bakliyat ürünleri ortalamada fiyatın artışı görüldü.

- Yaş sebze-meyve fiyatlarında artış devam etti.

- Geçen ay kilogramı ortalama 7,74 TL olan taze sebze-meyve fiyatı bu ay 7,90 TL olarak hesaplandı.

- Geçen ay kilogramı 8,50 olan meyve fiyatı ise bu ay 8,54 olarak hesaplandı