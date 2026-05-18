Sabah'ın 'akraba Emre Caner' haberine, CHP'den jet yalanlama geldi: 'Yasal süreç başlatılacak'

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ortaya atılan “1 milyon euro” iddiası gündem oldu. İktidara yakın Sabah gazetesinin, söz konusu paranın CHP Genel Merkezi’nde Emre Caner’e teslim edildiğini öne süren haberine CHP’den sert tepki geldi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Emre Caner hakkında yürütülen sürecin “itibarsızlaştırma kampanyası” olduğunu savundu.

Ayrıca Sabah'ın haberinde Emre Caner'in CHP'li Veli Ağbaba'nın akrabası olduğu öne sürülürken; CHP'den jet yalanlama geldi.

“YOL ARKADAŞIM HAKKINDA KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşcıer, Emre Caner’in 2018-2024 yılları arasında danışmanlığını yaptığını belirterek, “Yıllarca birlikte çalıştığım bir yol arkadaşımın haysiyetine yönelmiş açık bir itibarsızlaştırma kampanyasıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Taşcıer, kamuoyuna servis edilen metinlerde kurulan ilişkiler ağının ve kullanılan ifadelerin gerçekle ilgisinin olmadığını savundu.

Taşcıer'in açıklaması şöyle:

"Bugün bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan iddialar üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Siyasi bir manipülasyon uğruna yıllarca birlikte çalıştığım bir yol arkadaşımın haysiyetine yönelmiş açık bir itibarsızlaştırma kampanyasıyla karşı karşıyayız.

Emre Caner, 2018-2024 yılları arasında danışmanlığımı yapmış yol arkadaşımdır.

“VELİ AĞBABA’NIN AKRABASI DEĞİL”

Kamuoyuna servis edilen metinlerde kurulan ilişkiler ağının, kullanılan ifadelerin ve özellikle seçilen sıfatların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur.

Her şeyden önce açık biçimde ifade etmek gerekir:

1) Emre Caner, iddia edildiği gibi Veli Ağbaba’nın akrabası değildir.

2) İddia edildiği gibi Malatyalı hiç değildir. Ankaralıdır.

3) 2018 yılından önce Emre Caner’in Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba’nın yanında gönüllü çalışmış olması gizlenen bir durum değildir. Kendisi yanından isteğiyle ayrılmış, bunun üzerine Veli Ağbaba ile aralarında soğukluk oluşmuştur.

4) Habere konu tarihte Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığım için Genel Merkez’de bir odam bulunmaktaydı. Danışmanım olan Emre Caner’in Genel Merkez’de olmasından daha doğal bir şey yoktur. Yani HTS kaydı iddiaları bu şekilde açıklanamaz. Aday adaylarının yoğun biçimde Genel Merkeze geldiği bir dönemdi. Başka bir ifadeyle yüzlerce HTS kaydını aynı anda Genel Merkezde tespit etmek olasıdır. Buradan suç çıkarılamaz.

5) Sosyal medyada dolaşıma sokulan “bankamatik memuru”, “çift maaşlı aparat”, “örgüt bağlantılı isim” gibi yakıştırmaların da gerçekle hiçbir bağı yoktur. Emre Caner benim danışmanlığım sonrası Çankaya Belediyesi’nde görev almış ve belediyenin en fazla proje üreten, çalışan ve bunu da herkesin bildiği isimlerden biridir.

6) Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba da bu konuda bir açıklama yapmış ve “ne böyle bir para alındı ne de Emre Caner aldı” demiştir.

7) Bir insanın hayatını, emeğini, geçmişini ve itibarını; “çantacı, bankamatik memuru” gibi kirli ifadelerle ve isimsiz kaynaklarla parçalamaya çalışıyorlar.

“HTS KAYDINDAN SUÇ YAZILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Bu yöntem yeni değildir. Türkiye’de uzun süredir önce hedef seçiliyor, sonra ilişki üretiliyor, ardından manşet atılıyor. Delil ortaya konulmadan insanlar suçlu ilan ediliyor. Bir fotoğraf, bir HTS kaydı, bir tanışıklık, bir görev geçmişi üzerinden büyük bir suç hikâyesi yazılmaya çalışılıyor.

Bu, insanların onurunu medya yoluyla infaz etmektir. Bugün buradan yapay bir “örgüt şeması” çıkarmaya çalışanların amacı gerçeğe ulaşmak değildir. Herkes bilmelidir ki bazen bir insanın onurunu korumak, en büyük siyasi mücadeledir.

Bugün yol arkadaşım Emre Caner hakkında yürütülen bu karalama kampanyasına karşı sessiz kalmak hukuk duygusunu, vicdanı ve insanlık onurunu savunmaktan vazgeçmek olurdu.

İnsanların hayatlarını siyasi operasyon malzemesine dönüştüren ve acımasızca ifadelerle toplum önüne atan anlayışı reddediyorum. Yazıktır, günahtır. Hakikat er ya da geç ortaya çıkar. Geride kalan ise insanların hangi dönemde nerede durduğu olur."

— Gamze Şengel TAŞCIER (@gamzetascier) May 18, 2026

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında ortaya atılan “1 milyon dolar” iddialarına ilişkin basın açıklaması paylaştı.

“HAYSİYET CELLATLARININ SON HEDEFİ EMRE CANER OLMUŞTUR”

Ağbaba açıklamasında, “Günlerdir kurgulanan, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir iddia üzerinden partimize ve şahsıma yönelik sürdürülen saldırılara bugün bir yenisi daha eklenmiştir. Haysiyet cellatlarının son hedefi Emre Caner olmuştur” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, daha önce de Gökhan Böcek’in ifadeleri üzerinden kendisine yönelik suçlamalar yapıldığını belirterek, “Her türlü yalanı ve iftirayı mübah görenler, ortaya attıkları son iddialarla kendi kurguladıkları bu senaryoyu bizzat çökertmişlerdir” dedi.

“EMRE CANER AKRABAM DEĞİLDİR”

Sabah gazetesindeki haberde yer alan iddialara yanıt veren Ağbaba, “Bu iftirayı manşetine taşıyan Sabah gazetesinin iddialarının aksine, Emre Caner benim hiçbir şekilde akrabam değildir. Kaldı ki kendisi Malatyalı dahi değildir” ifadelerini kullandı.

Emre Caner’in CHP gençlik kollarında yöneticilik yaptığını ve 2016-2018 yılları arasında gönüllü danışmanlık kapsamında birlikte çalıştıklarını belirten Ağbaba, 2018 yılından sonra düğün ve bazı parti programları dışında herhangi bir iletişimlerinin olmadığını kaydetti.

“HTS KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA KOYACAKTIR”

Ağbaba açıklamasında, baz ve HTS kayıtlarının iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koyacağını belirterek. “Buna rağmen, böyle bir kişi üzerinden partide para teslimi yapıldığı yönündeki iddianın yalnızca bir yalan değil; açık bir iftira ve gerçekle bağdaşmayan bir kurgu olduğu artık net biçimde ortaya çıkmıştır” dedi. “Tarif edilen kişiyle eşgali uyuşmuyor” dedi.

Açıklamasında, Gökhan Böcek’in tarif ettiği kişinin fiziksel özelliklerinin Emre Caner ile uyuşmadığını belirten Ağbaba, “İftirada, görüştüğü kişinin yaklaşık 1.75 boylarında bir erkek olduğunu belirtmiştir. Sabah gazetesinin bu karalama haberinde bahsedilen Emre Caner, 1.90 boyundadır” ifadelerini kullandı.

Ağbaba ayrıca, iddiaların farklı senaryolarla sürekli değiştirildiğini öne sürerek, “Nihayetinde ise uydurulan eşgale uygun bir isim aranarak iftiraların hedefi Emre Caner hâline getirilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Ağbaba, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Gökhan Böcek tarafından böyle bir para verilmemiştir, partimiz tarafından böyle bir para alınmamıştır, Emre Caner de böyle bir şeye aracılık etmemiştir.”

Ağbaba ayrıca, Sabah gazetesi başta olmak üzere söz konusu iddiaları gündeme taşıyan kişiler hakkında hukuki ve cezai süreç başlatacaklarını belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Sabah gazetesi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in adaylığı karşılığında istendiği öne sürülen 1 milyon euronun, CHP Genel Merkezi’nin 6’ncı katında Emre Caner’e teslim edildiğini iddia etti. Haberde, Emre Caner’in Veli Ağbaba’nın akrabası olduğu ve Çankaya Belediyesi iştiraki Belde AŞ’de yönetim kurulu üyeliği yaptığı öne sürüldü.