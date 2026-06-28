Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li bazı isimlere yönelik iddilarıyla ve son olarak da Turkuvaz Medya'ya ilişkin sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Youtube kanalı üzerinden CHP’yi ve bazı CHP’li isimleri hedef alan paylaşımlarda bulunan Tamar Tanrıyar'ın hedefi bu kez AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi olmuştu.

Tanrıyar, önceki akşamki yayınında Turkuvaz Medya'nın sahibi Albayrak ailesine seslenmişti. Turkuvaz Medya'nın Sözcü gazetesinin dağıtımını yaptığını hatırlatan Tanrıyar, "Onları şimdilik uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Turkuvaz Dağıtım A.Ş.'nin Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'a ait olduğu biliniyor.

Tanrıyar, iktidara yakın çok yakın bir medya grubunu da isim vermeden tehdit ederek, şunları söylemişti:

"Hani Sözcü'nün patronu FETÖ'den aranmasına rağmen yeni bir gazete daha çıkardı ya? Bunun nasıl olduğunu sorgularken bir baktım, ülke içinden bir medya grubunun sahibiyle ortakmış. Halk TV değil, hükümete yakın görünen bir mecra. Bunlar tüm planları Londra ve İsviçre'de buluşarak hayata geçirmişler. Yeni bulduğum bir kripto, seni de yeşillendireceğim merak etme."