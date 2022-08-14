Sabah yazarı Engin Ardıç: Festival iptalleri hükümete kamış atma amaçlı bir provokasyon

14 Ağustos 2022 Pazar, 14:54

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, son dönemde art arda iptal edilen festivallere ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"KİMSE KARIŞAMAZ"

Festival iptallerini, 'hükümete kamış atma amaçlı bir provokasyon' olarak yorumlayan Ardıç, yazısında şu ifadelere yer verdi:



"Bu memlekette gençlik şenlikleri yapılacaktır. Yasadışı örgütlerin eline geçip Gezi rezilliğine dönüşmediği sürece gençler istedikleri gibi hoplayıp zıplayacaklardır.İçki de içebilirler. Öpüşüp koklaşırlar da. Kimse karışamaz. Haa, bakın, işin içine uyuşturucu girerse rengi değişir. O zaman da olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar. "Önlem almak" bahanesiyle şenlikleri yasaklamak, hükümete kamış atma amaçlı bir provokasyondur. "Tayyip yasaklıyor" algısını yaratmak için"