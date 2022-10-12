Sabah yazarı Güngör'den MÜSİAD'a tepki: Başkan kimin adına konuşuyor!

12 Ekim 2022 Çarşamba, 12:09

İktidara yakın Turkuvaz Medya Grubu'nun bünyesindeki Sabah gazetesinin ekonomi yazarlarından Dilek Güngör, Müstakil Sanayici ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) hedef aldı.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, dün reel sektörün faiz indirimlerini konuşmaktan yorulduğunu söylemiş, "Faizleri, faiz indirimlerini konuşmaktan biz de yorulduk. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız geçen gün bir TV programında ‘Faizi tek haneye düşürmemiz lazım’ dedi. Düşürsün ekimde kasımda yüzde 9’a. ‘Bir daha da ellemeyeceğim faizi’ desin. 5-6 ay unutalım, artık faizi konuşmayalım, önümüze bakalım. Sanayici ve üretici belirsizlik ortamını sevmiyor. İstikrar olsun, o istikrarla devam edelim diyoruz" demişti.

Güngör, bugün yayımlanan köşe yazısında sözkonusu ifadeler üzerinden Asmalı ve MÜSİAD'a eleştiriler yöneltti.

"Bence MÜSİAD'ın kafası son günlerde biraz karışmış! Başkan Mahmut Asmalı birkaç zaman önceye kadar yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yeni modeli destekleyip, ekonomi yönetiminin aldığı makro ihtiyati tedbirleri alkışlamıyor muydu? Merkez Bankası'nın ekonomik büyümeyi destekleyici adımlarını doğru bulduğunu ifade etmiyor muydu?" diyen Güngör, şöyle devam etti:

"MÜSİAD'A NE OLUYOR?"

"Anlamadım ne değişti de dün çıkıp 'Artık faiz konuşmaktan yorulduk' filan demeye başladı. Bir de Merkez Bankası'nın faizi indirmesine rağmen bunun krediye yansımadığını söylemiş... Rakamları yukarıda verdim. O yüzden tekrar etmeyeceğim. Ama merak ediyorum doğrusu, MÜSİAD'ı TÜSİAD'vari açıklamalara iten etken ne?

Malum, laflar aynı... Yani gözünüzü kapatıp açıklamaları dinleseniz TÜSİAD'ın söylediğini sanırsınız. Hadi bu alınan makro ihtiyati tedbirlerden, bankalardan parayı ucuza alıp dövize cukkalayan büyükbaşlar rahatsız da, üyelerinin büyük bölümü KOBİ olan MÜSİAD'a ne oluyor? Zira, rakamlar ortada.

TL krediler 2022 eylül ayında 163 milyar TL... Geçen yıl aynı dönemde 34 milyar TL... Bunun 81 milyarı büyük firmalara verilmiş... 82 milyarı KOBİ'lere... Yani MÜSİAD'ın üye profili gibi olan KOBİ'lere... Eee, o halde başkan kimin adına konuşuyor!"