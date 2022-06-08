MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: 'Kısır döngüye girmemek lazım'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 13:49

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, 14 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nin tanıtım toplantısında ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Enflasyon oranlarına dikkat çeken Asmalı, "Günümüzde yaşanan enflasyon oranlarının bu kadar yüksek seyretmesi alım gücünü düşürdü. Bu alım gücünü bir miktar daha rahatlatacak düzenlemeye biz de destek veriyoruz. Bu işverenlere bir vergi yükü olarak gelmemeli, tamamen çıplak bir ek ücret gibi bir düzenleme olmalı. Asgari ücrete ek bir ödemenin doğru olacağını düşünüyoruz" dedi.

"KISIR DÖNGÜYE GİRMEMELİYİZ"

Asmalı şöyle devam etti:

“Alım gücünün düşmesi doğrudur, enflasyonu hepimiz biliyoruz. Yüzlerce çalışanı olan firmanın iki ortağından biriyim. Bizde hiç asgari ücretli çalışmıyor. Hatta MÜSİAD’da da 65 çalışanımız var, hiçbiri asgari ücretli değil. Asgari ücretlinin alım gücünü yükseltecek kalıcı ekonomik politikalara odaklanmak gerektiğini düşünüyoruz. Asgari ücreti artır, bu üretim maliyetlerine yansısın, birtakım ürünlerin fiyatının artmasına sebep olsun, enflasyon artışı olsun, böyle bir kısır döngüye girmemek lazım geldiğini hep söylüyoruz."

Asmalı, özellikle Anadolu'da çok fazla işçi çalıştıran, tekstil sektörü gibi emek yoğun alanlarda bu tarz artışların yük gibi geldiğini belirterek, "Bölgesel farklılık bir ara gündeme geldi, sonra kalktı ama işveren, işçiye bir iyileştirme yapacaksa bunun mutlaka vergi dışında tutulması lazım. Ondan da devletin bir ekstra kazanç elde etmemesi lazım diye düşünüyoruz" dedi.