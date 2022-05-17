Sabah yazarı Müderrisoğlu: 2023 ve sonrasında her şey bambaşka olacak

17 Mayıs 2022 Salı, 10:35

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, ekonominin durumuyla ilgili köşe yazısında ilginç ifadeler kullandı.

"Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki... İçeriden malûm kesimler, dışarıdan Türkiye operasyonu çekenler, yıllardır birlikte hareket ettikleri halde şu ekonomiyi batıramadılar!" diyen Müderrisoğlu, "Faizlere ilişkin olarak artık tartışma götürmeyecek, daha kapsamlı ve kalıcı alternatifler üretileceğini, milli paranın değerini koruyacak yeni mekanizmalar kurulacağını bugünden söylemekte bir sakınca yok" dedi.

"Bu ülkenin görülmek istenmeyen gizli gücü ve maddi-manevi rezervleri bir şekilde devreye giriyor" diyen Müderrisoğlu, "Biraz sabır. 2023 ve sonrasında her şey bambaşka olacak!" iddiasında bulundu.

Müderrisoğlu'nun yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Onlar da iyi biliyorlar ki... Türkiye, dış politikada olduğu gibi ekonomide de kendisine yeni ve bağımsız bir rota çizmeye çalışıyor. Müesses nizamın büyük oyuncuları ile karşı karşıya geliyor. Haliyle bedel ödüyor. İşte bu nedenle rakamsal ekonomiden ziyade, kitlesel ekonomiyi, yani toplum psikolojisini önemsemek ayrı bir anlam kazanıyor. Çok net anlaşılıyor ki toplumun moral değerleri ve geleceğe dair umutları törpülenmek, siyaset mühendisliği yapılmak isteniyor.

Görünür gelecekte... Faizlere ilişkin olarak artık tartışma götürmeyecek, daha kapsamlı ve kalıcı alternatifler üretileceğini, milli paranın değerini koruyacak yeni mekanizmalar kurulacağını bugünden söylemekte bir sakınca yok.

Ve o günler gelinceye kadar... Türkiye ekonomisinin ve Türk halkının milli bağışıklığı, tüm güçlüklere rağmen ayakta kalmayı başarıyor.

Şükür ki... Bu ülkenin görülmek istenmeyen gizli gücü ve maddi-manevi rezervleri bir şekilde devreye giriyor.

Nihayet, kader anlarında bu aziz milletin ve mazlumların lehine sonuç doğuracak küresel olaylar da yaşanıyor.

Özetle... Biraz sabır. 2023 ve sonrasında her şey bambaşka olacak!"