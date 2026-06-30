Sabah yazarları sordu; Özgür Özel, Akın Gürlek'i işaret etti: 'Canavarı bakanlıkta aramak lazım'

İktidar içinde farklı grupların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası dönem için birbirleriyle tartıştığı iddiaları konuşulurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Başta CHP lideri Özgür Özel olmak üzere, uzun bir süredir CHP’li milletvekillerini hedef alan sosyal medya yayınları yapan Tamar Tanrıyar, son yayınında Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın ailesini hedef aldı.

Tanrıyar, Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın sahibi olduğu Turkuvaz Medya’nın Sözcü gazetesinin dağıtımını da yaptığını anımsatarak “Onları şimdilik uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz’a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız” dedi.

Tanrıyar bu olaydan sonra gözaltına alındı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YANITI HİLAL KAPLAN VERDİ

Bunun üzerine Turkuvaz Medya’nın yayın organlarından, iktidara yakın Sabah gazetesinin yazarlarından Hilal Kaplan, bugünkü yazısında Tanrıyar’a yanıt verdi.

Kaplan “Türkiye’deki tüm gazeteler Turkuvaz aracılığıyla dağıtılmak zorundadır. Bu bir tercih değil, yasal zorunluluktur. Tanrıyar’ın bu gerçeği bilmemesi, ya da daha doğrusu, bu iddiayı ona ‘tutuşturanın’ bilmemesi mümkün değildir. Bu, bir yanılgının değil, kasıtlı bir kurgunun tarifidir. Esas soru: Bu kurgunun amacı nedir?” dedi.

Tanrıyar’ın “iktidara yakın gibi gözüken ama başka bir yere hizmet edilen bir araç gibi kullanıldığını” söyleyen Kaplan “Turkuvaz, Serhat Albayrak yönetimindeki bir medya grubudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunu paylaşan ve temsil eden bir yapıdır. Bu yapıyı muhalif bir gazeteyle ‘kripto bir ortaklık’ içinde göstermek, Erdoğan'ın kendi çevresine duyduğu güveni sarsmayı, o çevreyi AK Parti tabanının gözünde şüpheli kılmayı hedeflemektedir. Sonuçta Tanrıyar, kendi başına bir aktör değildir. Bir araçtır ama bilerek seçilmiş, dikkatle yerleştirilmiş ve zamanı gelince soğukkanlılıkla terk edilmiş bir araç. İfade verip adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Yani gemi limana çekilmiş, demir attırılmış. Şimdi esas mesele kaptanı bulmakta” ifadelerini kullandı.

GÖZALTI ŞEKLİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yine Sabah yazarlarından Dilek Güngör de Tanrıyar’ın gözaltına alınma şekline dikkat çekerek “Tamar Tanrıyar 23 Haziran’da Marmaris hudut kapısından firar etmiş! Yani videoyu çekmeden önce…Belli ki, bu kadına videoyu çektirenler, Albayrak ailesine mesnetsiz iddialarla saldır emri verenler, her şeyi planlamış. Tanrıyar yakalandı, gözaltına alındı. Kamuoyunun beklentisi net: Soruşturma titizlikle, tüm yönleriyle yürütülüp, kumpasın ya da hukuka aykırı bir organizasyonun ortaya çıkarılması. Emniyet ‘yakalandı’ açıklaması yaparken savcılık niye ‘Teslim oldu’ bülteni geçti? Tuhaf. Bu arada serbest bırakmışlar, dijitallerine el koymuşlar. İnşallah dijitalleri yok etmemiştir. Kimle bağlantılı çıkacak merak ediyorum” dedi.

ÖZEL, GÜRLEK’İ İŞARET ETTİ

Sabah’ta çıkan bu yazı ve yapılan paylaşımlar sonrası Meclis’teki grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, partisi içindeki tartışmaları Frankenstein’a benzeten Erdoğan’a karşı, iktidar içindeki tartışmaları bu yazı ile örneklendirdi.

Erdoğan’a seslenen Özel “Frankenstein romanını okuduğunuzda sonu şöyle biter… Yarattığı canavar en son Frankenstein’a saldırır, onu yok etmeye çalışır. O yüzden eğer Frankenstein’ın yarattığı canavara bakılacaksa, bugünkü Sabah gazetesine bir bakmak lazım” dedi.

İsim vermeden Adalet Bakanı Akın Gürlek’i işaret eden Özel “Aileye kim saldırıyorsa ve birileri de Frankenstein’ın yarattığı canavarı arıyorsa onu bizim buralarda değil; Adalet Bakanlığı tarafında aramak lazım” ifadelerini kullandı.