Sabahat Akkiraz'dan 'İYİ Parti'ye katılıyor' iddiasına yanıt

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz, İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in, "Sabahat Akkiraz İYİ Parti'ye katılıyor" iddiasına yanıt verdi.

Akkiraz sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ben CHP üyesiyim.

Her parti ile ülkem için, laiklik için, milli birlik için, Atatürk için,Türk halkının sorunları ve talepleri için biraraya gelir, fikirlerimi söyler, fikirleri dinlerim. Dayanışma gösteririm.

Daha gidilecek çok yolumuz var.

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye

Yaşasın Laik Cumhuriyet

Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk"

Ben CHP üyesiyim.

Her parti ile ülkem için, laiklik için, milli birlik için, Atatürk için,Türk halkının sorunları ve talepleri için biraraya gelir, fikirlerimi söyler, fikirleri dinlerim. Dayanışma gösteririm.

Daha gidilecek çok yolumuz var.

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye… — Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) February 26, 2026

"BUNDAN SONRA DERVİŞOĞLU İLE YOLUNA DEVAM EDECEK" İDDİASI

Sabahat Akkiraz, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etmişti.

Bu ziyaretle ilgili paylaşım yapan TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:

"CHP’DEN İYİ PARTİ'YE DİKKAT ÇEKEN TRANSFER

İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu bugün hem CHP siyasetinde rolü olan hem de Alevi toplumunda ileri gelen kanaat önderi Sabahat Akkiraz’ı kabul etti. Önümüzdeki günlerde rozet takma gerçekleşmesi bekleniyor.

Sanatçı kimliğinin yanı sıra CHP milletvekili olarak görev yapan Sabahat Akkiraz'ın erkek kardeşi Hasan Akkiraz bundan sonra Dervişoğlu ile yoluna devam edecek.

CHP'den bir süre önce istifa eden Hasan Akkiraz önemli bir müzik yapımcısı. Sabahat Akkiraz 'ın desteğini alan Hasan Akkiraz'ın CHP’den İYİ Parti’ye transferinin siyasi okumasının iyi yapılmasını tavsiye ederim.

Muhalefette ağırlık merkezleri değişiyor dengeler yeniden kuruluyor.

Dervişoğlu'nun açıktan CHP'yi eleştirdiği ve ittifak senaryolarının konuşulduğu bir süreçte Alevi toplumunun yakından tanıdığı bir ismin İYİ Parti’ye transferi hayli dikkat çekici."