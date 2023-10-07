Şaban Sevinç'ten Cemal Canpolat'a sert eleştiri!

Yayınlanma: 07.10.2023 - 15:17

Güncelleme: 07.10.2023 - 15:17

Muhalif.com.tr’nin Youtube kanalında gazeteci İnanç Uysal’ın programına konuk olan gazeteci Şaban Sevinç, CHP’deki değişim tartışmalarına ve İstanbul’daki kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP’de değişim tartışmalarının sadece CHP seçmeninde değil, iktidara muhalif tüm kesimlerce yakından takip edildiğini belirten Sevinç, ”CHP’de değişim olmazsa bir daha asla sandığa gitmeyeceğini ifade eden çokça insan var. Büyük bir öfke ve kızgınlık var. ‘Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olsaydı seçimi kazanmıştık’ diye bir duygu seli var. Değişim bekleniyor fakat değişim kavramı, ‘Kemal Kılıçdaroğlu kalsın’ diyenler tarafından itibarsızlaştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2014’te Ekmeleddin İhsanoğlu’nu adaylaştırmasından bugüne dek izlenen helalleşme ya da sağa açılma siyasetinin değişmesi isteniyor. Partinin tekrar Mustafa Kemal Atatürk’ün ideallerine sarılmış, bu politikayı uygulayabilecek kadroların parti yönetimine geldiği ve sonunda da bu politika ve örgütlere uygun bir liderin başa geçtiği kapsamlı bir değişim kastediliyor.” ifadelerini kullandı.

Cemal Canpolat’ın adaylık sürecini de anlatan Sevinç, “Değişimciydi, değişimcilerden İstanbul adaylığını alamadı, döndü Genel Merkez’den adaylık aldı. 3 ay önce ‘Kemal Bey bırakmalı yoksa parti bölünür’ diyen Canpolat, İl Başkanı adayı olduktan sonra ya da olmak için ‘Kemal Bey kalmalı, Kemal Bey’i eleştirmek Atatürk’ü eleştirmektir’ noktasına geldi. Cemal Abi’yi hakikaten seviyorum. Koskoca Cemal Canpolat bu duruma düşmemeliydi. Üzülüyorum bu durumuna, siyaseten çok tutarsız bir duruma düştü. Siyaset böyle olmamalı, siyaset bu değil. 3 ay önce, 3 ay sonra böyle oluyorsun.” ifadelerini kullandı.